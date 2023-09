Milan, Christian Pulisic è l’MVP del mese di agosto | NEWS

Il nostro numero 11 ha superato i compagni Giroud e Reijnders nella speciale classifica. Un mese davvero positivo per lui, già pienamente ambientato e coinvolto nelle dinamiche della squadra. Pioli non ha esitato a schierarlo sempre titolare in tutte le giornate di Serie A, pure a Roma dove ha solo sfiorato la rete dimostrando di voler essere protagonista anche nel settembre appena cominciato.

Impiegato come ala destra nel 4-3-3, ha garantito tecnica, gamba e soluzioni offensive: in una parola, qualità. Niente male come biglietto da visita. Sta facendo la differenza, un giocatore forte e sopra la media, pedina molto preziosa a livello di gioco. L'obiettivo è andare avanti così verso i prossimi e ancora più importanti impegni (Champions League compresa). Per adesso, well done Christian! LEGGI ANCHE: Voto al calciomercato del Milan. Senza Tonali sembrava finito il Mondo, poi…

