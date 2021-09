Milan, che solidità difensiva! E’ la migliore nei top 5 campionati europei

Il Milan sta mostrando una solidità difensiva invidiabile. Nessuno meglio dei rossoneri ha fatto meglio nei top 5 campionati europei

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan torna a conquistare tre punti importanti che spediscono i rossoneri nelle zone altissime della classifica. In attesa del risultato del Napoli, infatti, le milanesi occupano il primo post. Un traguardo raggiunto anche ad una solita difensiva invidiabile. Le statistiche dicono che il Diavolo ha tenuto la porta inviolata in otto delle 10 gare giocate in Serie A da inizio maggio, più di ogni altra squadra nel periodo nei cinque maggiori campionati europei. Ibrahimovic e Giroud recuperano? Leggi le Top News della rassegna di oggi per scoprirlo