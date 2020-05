Milan, che occasione per Rafael Leao: l’attaccante deve cambiare passo

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, a Milanello è caduto un meteorite. E’ questa la sensazione che si prova dopo la notizia relativa all’infortunio al polpaccio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese rischia di stare fuori a lungo e Pioli si sta ponendo il problema su come sostituirlo.

A tal proposito, queste settimane possono diventare molto importanti per Rafael Leao. A meno di altre novità, toccherebbe proprio al portoghese nel 4-2-3-1 fare le veci di Ibrahimovic. L’ex Lille dovrà cercare di cambiare passo, perchè il Milan ha bisogno di gol, cosa che Leao non è riuscito a garantire fino a questo momento (solo due gol stagionali). Sostituire uno come Ibra è praticamente impossibile, ma il numero 17 rossonero cercherà di sostituirlo sfruttando le sue caratteristiche.

Nella posizione di punta centrale potrebbe giocare anche Rebic, ma è probabile che il croato rimanga sulla fascia dove nel corso della stagione si è espresso al meglio. Rafael Leao può fare bene, visto le grandi potenzialità, ma deve esserci un cambio di atteggiamento soprattutto dal punto di vista mentale. L’approccio del portoghese a volte non è stato dei migliori, sia durante gli allenamenti e sia entrando a gara in corso. Ingressi senza cattiveria, al limite della svogliatezza, per un calciatore che invece ha tutte le caratteristiche per spaccare la partita. Vedremo cosa succederà, ma come detto Rafael Leao deve cambiare passo. INTANTO VICINO L’ACCORDO TRA MILAN E BENFICA PER UN CENTROCAMPISTA, CONTINUA A LEGGERE >>>