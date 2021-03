Milan, che numeri in trasferta: solo il Manchester United ha fatto meglio

Milan quasi perfetto in trasferta: i numeri

Se ne sono dette tante sul Milan post-lockdown. Un miglioramento evidente e improvviso che ha spiazzato tutti quanti. Al netto della flessione attuale, la squadra di Stefano Pioli ha compiuto un vero e proprio capolavoro, soprattutto nell'anno solare 2020. Una sfilza di risultati utili stoppata soltanto dalla sconfitta pesante contro il Lille. Quello che più salta agli occhi guardando le statistiche, però, è il rendimento dei rossoneri in trasferta. Dalla ripresa del campionato in poi, il Milan ha perso soltanto una volta lontano da San Siro, poche settimane fa contro lo Spezia. In Europa soltanto una squadra è riuscita a fare meglio: il Manchester United, prossimo avversario in Europa League, che è rimasto imbattuto.