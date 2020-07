Milan, che inversione di tendenza in attacco: ecco il dato

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il sito ufficiale rossonero, come di consueto, ha pubblicato alcune curiosità in vista di Sampdoria-Milan, partita che si giocherà alle 19:30 a Marassi.

Uno di queste riguarda l'attacco di Stefano Pioli. Il Milan, infatti, ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown: esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto il resto del campionato (26 gare).