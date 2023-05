Milan, le principali insidie per la corsa Champions sono Roma e Atalanta

Per quanto riguarda la corsa Champions, le principali insidie per il Milan sono rappresentate dalla Roma e dall'Atalanta

Il successo maturato nella giornata di ieri, sabato 20 maggio, contro la Sampdoria, è stato di fondamentale importanza per il Milan. Da una parte i rossoneri hanno cercato di voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter. Dall'altra c'è stato il tentativo di mettere in cascina quanti più punti possibili in vista della corsa alla prossima edizione della massima competizione europea.

Come sottolinea 'gazzetta.it', per il Milan l'ideale per essere quasi certo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe quello di conquistare il bottino pieno contro Juventus ed Hellas Verona. In questo modo si garantirebbe quanto meno il quinto posto in classifica, che potrebbe poi diventare quarto in caso di penalizzazione dei bianconeri.

Se i sei punti non dovessero arrivare, però, le principali insidie sarebbero rappresentate da Roma e Atalanta. In caso di arrivo a pari punti il Milan sarebbe avvantaggiato sugli orobici già per quanto concerne gli scontri diretti (un successo e un pareggio), mentre con i capitolini sarebbe avanti nella differenza reti totale, dal momento in cui tutti gli altri parametri sarebbero in pari. Occhio però alla classifica avulsa, che premierebbe i nerazzurri, qualora le tre società arrivassero a pari merito. LEGGI ANCHE: Milan, le ultime tappe della volata all'Europa che conta >>>