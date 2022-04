Milan qualificato in Champions League: ecco quanto vale la qualificazione

Grazie al successo contro la Lazio, il Milan è matematicamente qualificato in Champions League: ecco quanto vale la qualificazione

Enrico Ianuario

Nonostante manchino ancora quattro giornate al termine del campionato, il Milan è già sicuro di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo dichiarato e raggiunto proprio ieri sera dopo la grande vittoria dell'Olimpico contro la Lazio, arrivato al 92esimo minuto grazie alla rete di Sandro Tonali.

'Calcio&Finanza' riporta tutte le cifre che il Milan incasserà da questa qualificazione e come verranno distribuite e versate nelle casse rossonere. Premessa: l'Uefa nel prossimo triennio distribuirà ai club due miliardi di euro complessivi per la partecipazione alla Champions League. Le entrate nette verranno distribuite in questo modo:

Il 25% sarà destinato alle quote di partenza (500,5 milioni di euro rispetto ai 488 milioni del 2018/21), pari a 15,64 milioni di euro per ciascun club;

Il 30% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (600,6 milioni di euro rispetto ai 585 milioni del 2018/21);

Il 30% verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali (600,6 milioni di euro rispetto ai 585 milioni del 2018/21);

Il 15% sarà relativo alle quote variabili legate al market pool (300,3 milioni di euro rispetto ai 292 milioni del 2018/21).

Il Milan, dunque, è già sicuro di incassare 15,64 milioni di euro come bonus di partecipazione e come minimo (nel caso estremo finissero al quarto posto in campionato quest’anno e uscissero dalla Champions ai gironi senza vittorie nella prossima stagione) circa ulteriori 5 milioni dal market pool.

Inoltre, si aggiunge anche la quota legata al ranking decennale/storico, che per il Milan, nella stagione 2021-2022, è valso circa 17 milioni di euro. Questa è una quota che dipenderà anche da quali altre squadre si qualificheranno nella prossima edizione della Champions League. In ogni caso, per i rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League vale oltre 30 milioni di euro come premi Uefa. A far salire i ricavi ci penserà anche il botteghino, in quanto il prossimo anno il Milan potrà contare sulla capienza totale dello Stadio 'Giuseppe Meazza' a differenza di questo inizio di stagione. Le Top News di oggi: le parole di Maldini, Mahrez obiettivo di mercato del Milan?

