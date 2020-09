Milan, Cerruti: “Ibrahimovic punto interrogativo. Su Maldini…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Cerruti ha parlato del Milan a 360 gradi. Mercato, Europa League e un grande dubbio su Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’:

Sul Milan: “È migliorato ma parte dal sesto posto della scorsa stagione. È una squadra da verificare, è ancora in costruzione, manca un elemento sulla destra. Si parla di Milenkovic, mentre se arrivasse Chiesa sarebbe un grande acquisto. Il punto interrogativo è Ibrahimovic. Quante partite giocherà e come?“.

Sul Maldini preoccupato dallo Shamrock Rovers: “Era un elemento importante in società Boban. Gli irlandesi stanno giocando, è una squadra che corre, sarebbe gravissimo se uscisse subito. Deve preoccuparsi perché ancora non è in condizione”.

