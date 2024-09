Strachan: “Per passare si deve battere una big, come ho fatto contro il Milan”

L'ex allenatore del Celtic Strachan ha portato i suoi alla fase ad eliminazione diretta in Champions due volte, battendo big come il Milan

L'ex allenatore del Celtic Gordon Strachan ha portato i suoi alla fase ad eliminazione diretta ben due volte. L'ex tecnico vuole ora spiegare come fare per far passare la sua ex squadra alla fase successiva. Strachan spiega che il Celtic dovrà battere almeno una delle big per riuscire a passare il turno ed avanzare alla fase ad eliminazione diretta della nuova Champions League. L'ex tecnico ha sconfitto sia il Milan che il Manchester United al Parkhead, guidando ben due volte il Celtic agli ottavi di Champions League, perdendo poi contro Barcellona e Milan.

Le avversarie del Celtic

Brendan Rodgers ora cerca di arrivare alla fase a eliminazione diretta per la prima volta con il torneo ampliato e Strachan ritiene che una partita in più in casa di fronte ai propri tifosi al Parkhead possa dare loro un vantaggio. Iniziano in casa contro lo Slovan Bratislava, in seguito affronteranno Lipsia, Young Boys, Borussia Dortmund, Atalanta, Dinamo Zagabria, Club Brugge per terminare con una battaglia d'Inghilterra contro l'Aston Villa.