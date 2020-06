Milan, Cecchi: “Sacchi? Ha il 30% dei meriti. L’altro 70%…”

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi è universalmente riconosciuto come uno dei maggiori innovatori della storia del calcio per le gesta compiute ai tempi del Milan. Un’etichetta che Stefano Cecchi, opinionista di ‘Radio Sportiva’, dimostra di non condividere. E allora quale sarebbe il motivo di tante vittorie? Ecco la sua risposta: “Sacchi? Senza gli olandesi non sarebbe arrivato granché lontano. Il sacchismo era vincente perché aveva quei giocatori là, i suoi meriti sono 30% suoi e 70% il resto”.

