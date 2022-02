Milan, c’è un problema con le piccole: il dato che allontana lo Scudetto

Sono 10 i punti che il Milan ha perso contro le squadre nella parte destra della classifica. Troppi se si vuole puntare a vincere.

Così non si va lontano e il Milan continua a sbagliare quando non dovrebbe. Ieri sera a Salerno i rossoneri hanno perso altri due punti in questa stagione. Proprio nel momento migliore, proprio quando si poteva provare ad approfittare degli impegni europei delle altre. L'umore in casa Milan è ovviamente nero. Nessun dramma ovviamente, sia da parte dell'allenatore che della dirigenza. C'è sempre molto equilibrio. Tuttavia, molta delusione c'è. In ogni caso, questa sarà una delle giornate peggiori della stagione. Al di là di come finirà oggi pomeriggio la gara dei cugini interisti. Perché se dovesse vincere significherebbe primato con una gara in meno e potenziale +4, altrimenti sarebbe un'occasione enorme buttata di allungo. Di certo era impensabile che il passo falso del Milan arrivasse ieri, nonostante la sterzata data da Davide Nicola al suo arrivo a Salerno, rianimando l'ambiente. Era prima contro ultima, ma l'atteggiamento della squadra rossonera è stato imbarazzante.

Non è la prima volta che succede, purtroppo. I punti lasciati per strada contro le piccole, scrive la Gazzetta dello Sport, sono diventati tantissimi. Troppi. In 14 partite giocate contro le squadre nella parte destra della classifica finora, sono 32 i punti conquistati sui 42 a disposizione. Fino a fine novembre percorso netto, poi i primi scivoloni. 1-3 col Sassuolo in casa; 1-1 con l'Udinese in trasferta in una partita molto simile a ieri; 1-2 in casa con lo Spezia, ma in una gara che i rossoneri avevano vinto e che rischia di pesare tantissimo; e 2-2 con la Salernitana ieri. Le rivali per lo Scudetto hanno fatto meglio: di poco il Napoli, con 34 punti su 42. Mentre implacabile è l'Inter: 31 punti su 33. Sono meno gare, ma per ora la media è migliore. E pensare che una delle cose che Pioli aveva detto a inizio stagione era stata proprio questa: la differenza la faranno i punti con le piccole. Messaggio non recepito, a quanto pare.