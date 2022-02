Diverse le notizie sul Milan che, questa mattina, trovano spazio sui quotidiani sportivi in edicola. In questa domenica 20 febbraio 2022, infatti, il Diavolo è reduce da un pareggio in casa della Salernitana per la 26^ giornata della Serie A 2021-2022. E, nel frattempo, non si placano di certo i 'rumors' che riguardano le possibili mosse estive di Paolo Maldini e Frederic Massara in sede di calciomercato. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.