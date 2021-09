Milan, c’è il salto di qualità: questo gruppo non muore mai

Il Milan di Stefano Pioli non muore mai: i rossoneri sono passati in svantaggio contro Liverpool e Juventus, ma hanno saputo reagire

Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta i meriti del Milan . Una di questi è sicuramente la capacità di non mollare mai. Raramente infatti i rossoneri dal post lockdown hanno ceduto, anche se la partita non si metteva sui binari giusti. La squadra di Stefano Pioli ha fatto un vero salto di qualità soprattutto dal punto di vista mentale, perchè il Milan ti dà sempre la sensazione di poterti fare male.

Tutto questo non è un caso, perchè il Milan gioca sempre in avanti, con o senza palla. Non c'è paura di concedere l'uno contro uno in fase difensiva e c'è grande aggressività anche quando inizia ad emergere la stanchezza. Pioli dice di allenare il Milan più forte che ha avuto e i fatti gli danno ragione. Sfiorare l'impresa con il Liverpool e sfiorare la vittoria contro la Juventus non sono fattori casuali. Il Milan ora ha una mentalità vincente che è iniziata a germogliare dopo l'arrivo di Ibrahimovic. Il Diavolo ha intrapreso la strada giusta. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino