Milan, c’è fiducia totale in Brahim Diaz: qualità e sostanza | News

Il Milan ha fiducia totale in Brahim Diaz, che sta facendo bene in precampionato: la nuova stagione dovrà essere quella della consacrazione

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si concreta su Brahim Diaz, trequartista del Milan. Lo spagnolo in questo precampionato sta onorando la maglia numero 10, ma ovviamente il tutto andrà confermato nelle prossime gare. Domani a tal proposito c'è l'amichevole contro il Real Madrid che per lo spagnolo avrà sicuramente un significato particolare.

La fiducia del Milan in Brahim Diaz è totale. Di sicuro lo spagnolo in questo momento non ha sostituiti in rosa nel suo ruolo, e dunque gli occhi sono puntati su di lui. Il numero 10, però, sembra avere la personalità giusta per sostenere questo "peso". Il club rossonero, ricordiamo, ha raggiunto un accordo con il Real Madrid sulla base di un diritto di riscatto per il Milan e contro-riscatto a favore degli spagnoli. Dichiarazioni importanti da parte di Saelemaekers. Ecco cosa ha detto.