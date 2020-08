Milan, Castillejo o Saelemaekers? Pioli ha due frecce per l’eredità di Suso

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione, il Milan valuta la sua fascia destra, quella che per anni ha visto in campo Jesùs Suso. Archiviata l’esperienza dello spagnolo in rossonero, che ha salutato a gennaio tornando in Liga al Siviglia, il club rossonero ha potuto rilanciare la propria fascia, prima con Samu Castillejo che ha trovato finalmente fiducia e continuità e poi con Alexis Saelemaekers arrivato a gennaio dall’Anderlecht.

Entrambi hanno fatto una stagione molto positiva e in vista della prossima annata partiranno in lotta e in ballottaggio per la maglia da titolare nel tridente dietro la prima punta che tutti si augurano possa essere ancora Zlatan Ibrahimovic. I due hanno avuto percorsi diversi, ricorda la Gazzetta dello Sport.

Castillejo è stato una riserva fino a gennaio. Con la cessione di Suso si è imposto sulla fascia a suon di prestazioni importanti. Tanta corsa, sacrificio, ma anche un miglioramento costante a livello tecnico e tattico. Il suo mancino è stato utilissimo in zona gol: 3 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia.

Il belga, invece, ha trovato tanto spazio post lockdown, sfruttando anche lo stop muscolare del biondo di Malaga. Saelemaekers ha saputo rispondere positivamente alla fiducia di Pioli guadagnandosi il riscatto del club rossonero per un totale di circa 7 milioni. Un’operazione lungimirante del Milan, se pensiamo che Alexis è un classe 1999. Castillejo partirà avanti nelle gerarchie, ma occhio alla crescita del belga che con un po’ più di esperienza potrebbe accorciare il gap e ritagliarsi ancora uno spazio notevole.

