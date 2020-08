Milan, hai visto Thiago Silva? Il brasiliano è ancora al top

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 35 anni e non sentirli. Thiago Silva, capitano del PSG, è stato protagonista anche ieri sera in occasione dei quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta di una partita perfetta e di pregevole fattura. Il brasiliano, come è noto ormai da tempo, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza col club parigino, che ha deciso di interrompere il rapporto con l’ex numero 33 del Milan.

Il classe 1984, difensore brasiliano che ha indossato la maglia rossonera dal 2009 al 2012 (con 119 gare e 6 gol all’attivo), si svincolerà in questo modo dal PSG dopo ben otto stagioni. È innegabile che dopo la gara di ieri sera, ed eventualmente anche la semifinale e la finale, possano attirare numerose richieste su di lui. Un difensore esperto, integro fisicamente e carismatico che ha ancora molto da dare al calcio.

Inutile sottolineare come il difensore avrebbe piacere nel tornare a vestire la casacca del Milan, chiudendo di fatto quel cerchio cominciato nel 2009 e interrotto non per sua volontà nel 2012. Difficile però che le condizioni economiche possano coincidere con il budget del club di via Aldo Rossi. Il ritorno di Thiago Silva al momento rimane solo una lontana ipotesi. E’ più facile, infatti, che il classe ’84 possa accettare una proposta dalla Premier League, magari l’Everton di Ancelotti, oppure un possibile ritorno in Brasile nel caso in cui non dovessero arrivare offerte allettanti.

