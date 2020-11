Milan, Cassano: “Ibrahimovic? Impressionante. Solo Maldini come lui”

Ultime Notizie Milan News: Cassano esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Antonio Cassano, in diretta Instagram con Cristian Vieri, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa detto l’ex attaccante del Milan.

"Ibrahimovic? Anche se ha detto che non tirerà più rigori, secondo me il prossimo lo tirerà ancora lui (ride, ndr). E' il numero uno. L'unico che mi ricordo che a quella età faceva la differenza in quel modo è Maldini. Solo lui a 40 anni faceva una differenza così grande nei confronti di tutti gli altri. E' una roba impressionante. Se dietro gli metti un giocatore come me, Totti o Pirlo fa 30 gol in campionato. Ha fatto 6 partite e 8 gol, ha sbagliato un rigore e ha saltato anche delle partite con il coronavirus".