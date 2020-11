Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: serve un’offerta da top player

Calciomercato Milan: Kessié, un contratto da rinnovare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié, classe 1996, andrà in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022. Quindi, una volta che il Milan avrà sistemato le questioni del rinnovo contrattuale dei calciatori in scadenza nel 2021, potrà dedicarsi anche a quella del ‘Presidente‘ ivoriano.

Come riportato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, anche per convincere Kessié a rinnovare, così come per Alessio Romagnoli, varrà una regola. Servirà presentarsi dal numero 79 con un’offerta contrattuale da top player. Non possono più bastare, evidentemente, i 2,2 milioni di euro attualmente percepiti dal calciatore ex Atalanta.

Il Milan, ancora una volta, è disponibile ad alzare la posta in gioco. Senza mai superare, però, il tetto dei 4 milioni di euro di ingaggio annuale. Kessié un calciatore sul quale il tecnico Stefano Pioli conta molto e sul quale il Milan ha intenzione di costruire le sue fortune anche negli anni a venire.

Pertanto, si dovrà andare verso un rinnovo di contratto a cifre importanti. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI PER UN TOP PLAYER >>>