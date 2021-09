Milan, Carnevale: “Per lo Scudetto dico Inter, poi Napoli, Roma e Juventus”

Carnevale, ex attaccante del Napoli, ha espresso il proprio parere sulla corsa scudetto, ma non ha menzionato il Milan. Le sue dichiarazioni.

La squadra che lo scorso anno è stata in testa più di metà stagione, rimanendo imbattuta quasi per un girone e che è arrivata seconda in campionato è il Milan, ma secondo Andrea Carnevale i rossoneri non competeranno per lo Scudetto. Non solo, secondo l'ex attaccante del Napoli, il Milan non arriverà neanche nelle prime quattro posizioni. Ai microfoni della Gazzetta, infatti, Carnevale ha espresso la propria opinione sulla griglia di partenza: "Il Napoli è una squadra di alto livello. Insieme all'Inter e alla Roma sono le squadre che possono pretendere, anche se i nerazzurri sono un passo avanti. Mi dispiace per la Juve, ottima squadra, ma vedo meglio le altre tre. Spalletti l'ho conosciuto a Udine e l'ho apprezzato. È bravo, capace e puntiglioso".