Milan, Cardinale sarà presente contro il PSG in Champions League | News

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sarà presente in tribuna in occasione del match di Champions League contro il PSG

Nella giornata odierna, alle ore 20:45, il Milan scenderà in campo contro la Juventus in occasione del big match della 9^ giornata di Serie A . Una sfida che, con il successo dell' Inter contro il Torino , diventa ancora più importante per i rossoneri. In caso di successo, infatti, il Diavolo tornerebbe a guidare la classifica in solitaria.

Secondo quanto riferito dal collega Peppe Di Stefano di 'Sky Sport', questa sera non sarà presente in tribuna Gerry Cardinale per assistere al match contro la Juventus. Il proprietario del Milan dovrebbe esserci invece in occasione della sfida di Champions League in casa del PSG.