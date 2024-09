Milan, Cardinale lascia Milano: ecco quando potrebbe tornare in Italia

Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners , era presente a Milano nella giornata di ieri, sabato 14 settembre, per assistere alla sfida tra i rossoneri e il Venezia . Prima di arrivare a San Siro era stato al 'Puma House of Football' per fare visita al Milan Femminile , impegnato contro la Fiorentina . Il suo ritorno in Italia è stato accolto bene dalla squadra, che ha mandato un segnale al numero uno con un 4-0 perentorio. L'avversario era abbordabile, ma la reazione c'è stata e ora gli animi sono decisamente più tranquilli in casa rossonera dopo qualche malumore.

Milan, Cardinale assente con il Liverpool: ecco quando è previsto il suo ritorno a Milano

Secondo quanto riportato da 'gazzetta,it', Gerry Cardinale ha lasciato Milano nella giornata odierna per dedicarsi ai propri impegni di lavoro. Sicuramente, quindi, non ci sarà per l'esordio in Champions League contro il Liverpool, mentre c'è qualche possibilità di vederlo per il derby con l'Inter. Nella gara con i Reds tornerà invece Zlatan Ibrahimovic, assente in occasione delle ultime uscite per i noti impegni. Da capire, a questo punto, quando il proprietario del Milan tornerà a supportare la squadra dalla tribuna.