Milan, Caracciolo: “Tonali? Lo paragono a Seedorf per un semplice motivo”

Milan, il paragone importante di Caracciolo su Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Andrea Caracciolo, ex compagno di Sandro Tonali al Brescia, ha usato un paragone importante per descrivere il giovane rossonero. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan Tv': "Era uno che parlava poco nello spogliatoio, è anche un pregio. Era tranquillo, si cambiava, poi andava in campo ed era un animale. Fisicamente è fortissimo, quando cambia passo va al doppio degli altri. Vedendo questo ragazzino timido sembrava uno che dormiva in piedi, invece in campo sembrava uno di trent'anni, si trasformava. Tanti campioni sono così, fuori dal campo timidi, poi in campo si trasformano. Una partita dell'anno della promozione a Venezia, io già non c'ero più, il pubblico lo fischiava per un fallo. Lui non ha cambiato di una virgola il suo atteggiamento, lì ho detto: "Sandro c'è". Ho visto tanta gente che ha fatto fatica a giocare a Brescia, lui invece sembrava un veterano della categoria. Mi viene in mente Clarence Seedorf, tante volte criticato ma a lui non gliene fregava niente, ha sempre continuato a fare il suo gioco. E' una dote che non hanno tutti".