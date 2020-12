Milan, Corini: “Tonali può fare una grande carriera, un piacere allenarlo”

Milan, Corini esalta Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Eugenio Corini, ex allenatore di Sandro Tonali al Brescia, ha parlato delle qualità del centrocampista rossonero ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Ho intuito che era un giocatore con grandi potenzialità, quello che mi ha stupito di più è stata la continuità di rendimento, perché l’anno precedente era stato il suo primo campionato da titolare. Si è riproposto in A con le qualità che lo avevano contraddistinto anche in B. E’ stato un piacere poterlo allenare, l’ho trattato come un figlio, è sempre importante avere di sé la motivazione di imparare, questo in Sandro l’ho sempre riscontrato”.

“Ha un potenziale molto importante, come i centrocampisti veri guarda sempre in avanti, sa stare al proprio posto ma ha una personalità ben definita, è il giocatore ideale da allenare. Ha il potenziale per fare una grandissima carriera, ha tutte le potenzialità per farla ad altissimo livello“. Calciomercato Milan – Rinnovi in casa Donnarumma: le ultime >>>