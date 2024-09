"Partita complessa da giudicare quella del Milan. Di positivo il risultato, un buon primo tempo e la risposta delle riserve messe in campo da Fonseca. Negativo: incassati altri 2 gol (sono 6 in 3 partite) e difesa che quando la Lazio ha alzato il ritmo ha ceduto di schianto. E poi la sceneggiata di Rafael Leao e Theo Hernandez, troppo plateale per non lasciare strascichi…". LEGGI ANCHE: Tassotti: “Vi spiego quali sono i problemi del Milan di Fonseca” >>>