Milan, Capello: “Rafael Leao è un crack, ma mi fa arrabbiare”

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato a Sky Sport la prova di Rafael Leao, attaccante rossonero, contro il Porto

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha commentato Porto-Milan ai microfoni di Sky Sport. Capello si è soffermato su Rafaeal Leao: "La gestione di un giocatore è fondamentale. Leao ha una potenzialità enorme, ha visione di gioco e qualità. Lui si sottovaluta: lui fa la differenza per qualità, tecnica e visione di gioco. Vede dove passare la palla, di esterno, filtranti che altri non vedono: potrebbe davvero diventare un crack assoluto, ma deve convincersi di questa cosa; certe volte è un po' giocherellone e mi fa arrabbiare qualche volta". Intanto il Milan pensa al calciomercato: duello con l'Inter per un difensore.