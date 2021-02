Milan, Capello: “Complimenti a Maldini, Massara e Pioli. Capiscono di calcio”

Milan, i complimenti di Capello

L'ex Milan Fabio Capello, dopo la visita di cortesia di oggi a Milanello, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Una squadra forte si costruisce se ci si capisce di calcio. La base di tutto è capire la professionalità dei giocatori, soprattutto quando vai a comprare dei giovani, poi capire cosa ti serve per migliorare la squadra. Comprare per comprare non serve a niente, così cambiare per cambiare. L'intelligenza di Paolo, Massara e Pioli è capire cosa serve alla squadra, meritano tutti e tre i complimenti. Il mercato? Non hanno sbagliato niente".