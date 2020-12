Milan, Capello: “Andai a visionare Van Basten, vi racconto un retroscena”

Milan, retroscena Capello su Van Basten

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha raccontato un curioso retroscena che riguarda Marco Van Basten. L’ex allenatore, per conto dei rossoneri, andò a visionare il Cigno di Utrecht negli anni Ottanta. Le dichiarazioni: “Andai a vedere Van Basten, mi diedero delle foto dell’Ajax, sotto c’erano tutti gli sponsor e i mini sponsor. Feci vedere questa foto a Galliani e Berlusconi per vedere dove recuperare i soldi. Nessuno in Italia aveva sponsor e mini sponsor sotto le foto ufficiali”. Ecco alcune delle possibili avversarie del Milan ai sedicesimi di Europa League >>>