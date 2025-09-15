Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Gimenez un caso? Piovono critiche e possibili motivazioni. Come sta Maignan? Ecco i risultati dei test. Nkunku e il fallo di Lucumi: caos e caso Var e arbitri. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, caso rigore Nkunku. Infortunio Maignan: l’esito. Che critiche contro Gimenez
ULTIME MILAN NEWS
Milan, caso rigore Nkunku. Infortunio Maignan: l’esito. Che critiche contro Gimenez
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan: oggi, 15 settembre 2025, caos arbitrale dopo la vittoria contro il Bologna e non solo