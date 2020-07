Milan, Cannavaro: “Futuro Ibrahimovic? Ecco la mia speranza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Cannavaro, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del futuro dello svedese. Queste le sue dichiarazioni in un’intervista rilasciata a Gianmarco Menga: “Ibrahimovic lo conosco bene. Arrivò alla Juventus giovanissimo. È un ragazzo straordinario ed è fortissimo, tant’è che ha vinto con ogni squadra. Ora ha carisma e solo la sua presenza incute fiducia. Mi auguro che continui a giocare ed a divertirsi perché è uno di quei giocatori che un tifoso paga volentieri per vederlo allo stadio. Sta facendo bene, speriamo resti al Milan o che vada in un’altra squadra italiana“.

