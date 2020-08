Milan, campione d’estate: davanti a tutti per gol e punti fatti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ennesima vittoria rossonera, la nona post lockdown in 12 gare, che se considerati anche i 3 pareggi contro SPAL, Napoli e Atalanta fanno del Milan l’unica squadra ad essere rimasta imbattuta dopo la sosta forzata. Inoltre, la squadra di Pioli con 30 punti conquistati è la squadra che ne ha totalizzati di più nelle ultime 12 partite. Numeri davvero importanti che pongono basi solide alla società di via Aldo Rossi per poter partire con uno spirito differente la prossima stagione (ritiro fissato il 20 agosto).

Nel girone di ritorno il Milan ha conquistato la bellezza di 41 punti (solo l’Atalanta ha fatto meglio) e non gli succedeva dai tempi in cui lottava per vincere lo Scudetto. Il match contro il Cagliari scorre via velocemente. I rossoneri passano subito grazie ad un guizzo di Leao che appoggia in porta colpendo il palo e favorendo l’autorete di Klavan. Poi colpisce un’incredibile traversa in rovesciata, prima di lasciare il campo infortunato. Prima dell’intervallo Ibra si fa ipnotizzare da Cragno e sbaglia un rigore.

Nella ripresa però lo svedese si rifà e sigla il 2-0 con un bel destro dal limite. Poi c’è gloria anche per il rientrante Castillejo che sigla il definitivo 3-0 finale con una bella girata mancina. Rossoneri mai in difficoltà e ora si può pensare a staccare qualche settimana prima di ricominciare a sudare. Del mercato se ne parlerà nei prossimi giorni, tra nuovi arrivi e rinnovi di contratto che tengono banco.

MALDINI HA PARLATO PRIMA DELLA GARA: QUESTE LE SUE PAROLE>>>

