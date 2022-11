Milan, Camarda colpisce ancora: tripletta in Nazionale U-15 (VIDEO)

Il baby bomber del Milan Francesco Camarda continua a segnare gol a raffica: l'attaccante ha segnato una tripletta in Nazionale

Continua a far parlare di sé Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milan continua a segnare gol su gol e, nemmeno a 15 anni, può già vantare più di 400 reti segnate. E' un talento incredibile il classe 2008, il quale continua a stupire tutti. Oggi Camarda è stato autore di una tripletta in appena 23 minuti di gioco durante una partita della Nazionale Under 15.