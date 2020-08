Milan, Calhanoglu sempre a segno nelle ultime tre gare a San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Momento di forma formidabile per Hakan Calhanoglu che, dopo la ripresa del campionato, si è reso sempre uno dei protagonisti del Milan. Il turco è andato a segno per ben 3 gare consecutive a San Siro e questa sera proverà ad eguagliare l’ultimo centrocampista ad essere riuscito in queste impresa, vale a dire Andrea Pirlo, che nel 2005 ha centrato il bersaglio per 4 volte consecutive alla ‘Scala del Calcio’.

