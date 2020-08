Milan, solo Real Madrid e Atalanta hanno fatto meglio post-lockdown

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Probabilmente in pochi si aspettavano un Milan così concreto ai nastri di partenza del ‘campionato 2.0’ post-coronavirus. Invece i rossoneri hanno ottenuto un ruolino di marcia impressionante, che non ha permesso ai ragazzi di Stefano Pioli di conquistare l’Europa League diretta, ma che ha conferito fiducia all’ambiente in vista della prossima stagione. A confermare quanto fatto di buono fino ad ora ci pensano i numeri, che collocano il Milan come terza squadra migliore per punti ottenuti nei maggiori campionati europei (27). Solo Real Madrid (31) e Atalanta (30) hanno fatto meglio.

IL RINNOVO DI IBRA ARRIVA DOPO MILAN-CAGLIARI? LA NOTIZIA >>>