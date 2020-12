Milan, Calhanoglu e Rebic in gol: il Diavolo fa 13 sulla ruota scudetto / News

Milan, Calhanoglu e Rebic si sbloccano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Gazzetta.it’ mette il punto sui gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu contro la Lazio, i primi in Serie A per entrambi, che hanno deciso di sbloccarsi nel momento più difficile. Stefano Pioli ritrova così due armi importantissime in zona gol, in un’insieme che sta già facendo cose egregie nonostante le assenze di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Salgono così a 13 i marcatori stagionali in campionato (16 se si conteggia anche l’Europa League). Il paragone con l’Inter, seconda in classifica, fa capire la bontà delle prestazioni rossonere: la squadra di Antonio Conte è a quota 11.

In casi come questi il ritorno al gol serve a spazzare via qualsiasi piccolo dubbio nella testa di tifosi e addetti ai lavori. Nel caso del croato stava emergendo il timore di un suo ritorno ad una media gol bassa come nelle precedenti annate della sua carriera. Lo scorso anno, da gennaio in poi, l’ex Fiorentina ha messo a segno 12 gol totali uno dietro l’altro. La speranza è quella che possa ripetersi anche in questa stagione. Il turco, invece, aveva timbrato il cartellino ben 5 volte, am soltanto in Europa. La situazione rinnovo non definita può aver dato pensieri al numero 10, che però è ritornato a mettere in campo prestazioni maiuscole nelle ultime uscite. Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: accordo a un passo | News