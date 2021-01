Milan, Calhanoglu cuore d’oro: donata una sua maglia all’Ospedale di Taranto

Milan, il bel gesto di Calhanoglu

L’agenzia ‘ANSA’ riporta il bellissimo gesto di Hakan Calhanoglu che, attualmente fuori causa dopo aver contratto il Covid, ha deciso di donare una sua maglia autografata al reparto di pediatria dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Queste le parole di Ignazio D’Andria su Facebook, mentre mostra la casacca del turco prima della consegna ufficiale: “I ragazzi tifosi del Milan saranno felicissimi. Mi è arrivata la maglia autografata da Calhanoglu, che ringraziamo insieme al nostro amico Thomas Molendini, per i bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica ‘Nadia Toffa’ del SS. Annunziata di Taranto, che presto consegneremo”. Calciomercato Milan – Strada in discesa per Thauvin: il motivo >>>