Milan, Calhanoglu cambia agente: occhio al contratto in scadenza…

ULTIME NEWS MILAN – Come riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, c’è una novità importante in casa Milan: Hakan Calhanoglu ha deciso di cambiare agente. Il turco si è affidato alla ISMG International di Gordon Stipic, una delle più importanti agenzie in Germania e in Europa. Il primo compito della ISMG sarà sicuramente quello di discutere il contratto del numero 10 rossonero, in scadenza nel 2021.

Un’ipotesi che diventa quasi necessità visto il probabile arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan, grande estimatore dell’ex Bayer Leverkusen, più volte oggetto dei desideri per il suo Lipsia. Anche in caso di conferma di Stefano Pioli il risultato non cambierebbe visto che il giocatore è uno dei pilastri del suo nuovo Milan schierato con il 4-2-3-1. Conosciamo meglio Sandro Tonali, talento del Brescia nel mirino del Milan: continua a leggere >>>