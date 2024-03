Milan, il calendario di marzo: Serie A ed Europa League per Pioli

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Il mese della squadra di Pioli si apre - e si chiude - con un big match in trasferta. A Roma contro la Lazio come alfa, a Firenze con la Fiorentina come omega nel sabato pasquale. In mezzo, due sfide di campionato contro squadre dagli obiettivi diversi da quelli rossoneri, e l'Ottavo di finale di Europa League contro uno Slavia Praga da affrontare con la massima concentrazione e la volontà di fare strada in una competizione importante.