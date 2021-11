Milan, calcio d’inizio delle attività ad Expo 2020 a Dubai: presente Massaro

Il Milan ha comunicato l'inizio delle attività ad Expo 2020 a Dubai. Presente una delegazione rossonera capitanata da Daniele Massaro

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

"Il Milan, rappresentato a Dubai da una delegazione rossonera guidata dalla leggenda Daniele Massaro, ha dato il via alle sue attività previste per Expo 2020 Dubai con l’apertura di una AC Milan Academy e l’evento “From Milan to Many: Dubai Watch Party”, ideato per la fanbase rossonera locale che ha visto la partecipazione di Massaro e il supporto di Emirates, Principal Partner del Milan.

Il Club aveva annunciato lo scorso settembre la partnership con Expo 2020 Dubai, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza in Medio Oriente e di amplificare i messaggi dell’evento utilizzando l’appeal e la popolarità del brand rossonero nel mondo.

Con la visita della delegazione guidata da Massaro, il Club ha avviato le sue attività nell’ambito del più grande evento di sempre organizzato nel Mondo Arabo, con l’apertura di una AC Milan Academy per tutti i bambini tra i 6 e i 14 anni nello Sports, Fitness and Wellbeing Hub di Expo 2020 Dubai e che rimarrà attiva per la durata di tutto l’evento. Passione, eccellenza, raffinatezza e lavoro di squadra sono i valori fondanti del progetto, che mette al centro il supporto ai giovani, al loro talento e al loro futuro – in linea con la visione del Club - e che mira non solo a condividere, senza riserve, la Metodologia tecnico-organizzativa dell'AC Milan, ma anche a generare cultura sportiva ed eccellenza calcistica supportando iniziative di avviamento allo sport per i più giovani.

Contestualmente, il Milan ha anche ospitato il primo “watch party” della nuova iniziativa “From Milan to Many: Watch Parties” al Garden on 1 Sports Lounge di Expo 2020 Dubai in occasione della partita di UEFA Champions League tra Milan e Porto.

All’evento hanno partecipato circa 200 tifosi locali, che hanno avuto l’opportunità di assistere alla partita con la leggenda e brand ambassador del Milan Daniele Massaro, che per l’occasione ha portato con sé uno dei trofei più iconici del Club vinto dal Milan, e altri oggetti, tra cui un paio di scarpini di Massaro e anche due maglie del Milan autografate da Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, che rimarranno in mostra al Garden on 1 Sports Lounge per il resto della durata di Expo 2020 Dubai.

Tappa importante del viaggio a Dubai è stata anche la visita di Daniele Massaro al Padiglione Emirates di Expo 2020, dove la leggenda rossonera ha avuto l’opportunità di toccare con mano le installazioni futuristiche del Principal Partner di AC Milan e partner di Expo 2020 Dubai, esplorando il futuro dell'aviazione commerciale.

La visita di Massaro al Padiglione Emirates è parte di una serie di iniziative create dal Club e dalla compagnia aerea per rafforzare il legame con i tifosi rossoneri a Dubai e in tutto il mondo. La compagnia aerea è un fedele partner di AC Milan da quasi 15 anni, con l’obiettivo di avvicinare i tifosi alla loro squadra del cuore e ai loro calciatori preferiti, dare maggiore slancio ai due brand e adesso anche di far conoscere Expo 2020 Dubai, assieme al coinvolgimento di Emirates nel mega evento mondiale.

Questi primi appuntamenti del Milan ad Expo 2020 Dubai anticipano la presenza del Club in una delle settimane tematiche dell’evento, a cui i Rossoneri parteciperanno per promuovere i valori fondamentali dello sport e ispirare cambiamenti positivi attraverso il calcio". Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio, ci siamo. Due recuperi in vista del derby