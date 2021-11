MERCATO MILAN E TOP NEWS – Svolta sul Nuovo Stadio. Derby, due recuperi

Mancano due giorni al derby tra Milan e Inter, una partita importantissima per il prosieguo del campionato. Ci sono alcuni dubbi sul sostituto dello squalificato Theo Hernandez: ecco le ipotesi. Arriva finalmente la svolta decisiva per la costruzione del Nuovo Stadio, una svolta che fatica ad arrivare per il rinnovo di Franck Kessie. Infine attenzione ad un talento spagnolo monitorato dai rossoneri. Nelle prossime schede Le Top News di oggi!