Milan, tutti i calciatori rossoneri convocati dalle loro Nazionali | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la lista dei calciatori rossoneri che saranno impegnati con le loro Nazionali

(fonte acmilan.com) - Tante amichevoli ma anche tante partite decisive, delicate, scottanti. L'ultima pausa stagionale per gli impegni delle nazionali propone un menù variegato e interessante. Saranno 13 i rossoneri impegnati con le rispettive selezioni: Florenzi, Tonali, Leão e Ibrahimović si giocheranno l'accesso ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, e i primi tre potrebbero anche incrociarsi in una eventuale Finale tra Italia e Portogallo. Impegni ufficiali anche per Pierre Kalulu, che con la maglia della Francia U21 scende in campo per le qualificazioni a Euro U21 2023, e Daniel Maldini, impegnato nel Torneo 8 Nazioni con l'Italia U20. Solo partite amichevoli, invece, per gli altri rossoneri. Olivier Giroud ritrova la nazionale transalpina: una convocazione che per lui mancava dagli Europei della scorsa estate.