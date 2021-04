Milan, Calabria risponde a Gigio Donnarumma su Instagram

Dopo la presa in giro di Donnarumma a Calabria, è arrivata la risposta del terzino del Milan, sempre tramite storie di Instagram.

Clima disteso in casa Milan. I rossoneri si stanno giocando l'accesso in Champions League in questo finale di stagione, ma non perdono il sorriso. L'ambiente è sereno e compatto, pronto a lottare per raggiungere l'obiettivo. Nella giornata di oggi, dopo l'allenamento, Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 al centro di molte voci a causa del suo rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, ha pubblicato un video nelle proprie storie di Instagram. Protagonista lui, che col pallone tra i piedi elude l'intervento di Davide Calabria e riesce a scaricare verso un compagno. Gigio ha così suggerito al terzino classe 1996 di non sprecare energie per pressarlo inutilmente. Pronta la riposta di Calabria, che ha ripubblicato la storia, commentando: "Ti sei inciampato zio cane che cu*o".