Milan, Calabria pronto a rinnovare senza grosse pretese: le ultime

Mentre alcuni compagni fanno i capricci e dicono addio al Milan, c'è Calabria che aspetta solo l'ok della società per rinnovare.

Essere tifosi del Milan, oltre che giocatori, ed essere legati alla maglia non sempre lo si dimostra dicendolo, ma con i fatti, come Davide Calabria. Mentre il suo amico e compagno Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999, lascia perché infelice della proposta economica, mentre il capitano della squadra Alessio Romagnoli, difensore classe 1995, finisce sul mercato perché anche lui lontano dal rinnovo, c'è Calabria che aspetta solo un cenno per firmare. Il terzino classe 1996 ancora una volta dimostra di essere legatissimo al club che lo ha cresciuto: da 1,1 milioni a 2 milioni l'aumento. Accettato senza difficoltà. Aspetta solo che il club lo chiami in sede per firmare. Un grande gesto, che potrebbe anche portarlo a essere il nuovo capitano della squadra: italiano, milanista, cresciuto nel club, oltre che più "anziano" per militanza. La crescita di Calabria, anche in campo, è strepitosa e ha dimostrato anche mentalmente di essere maturo. Intanto si avvicina il colpo Giroud per il Milan. Le ultime.