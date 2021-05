Calciomercato Milan – Giroud, il punto sul francese: tre squadre su di lui | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: novità importanti sul futuro di Olivier Giroud, attaccante in scadenza di contratto con il Chelsea

Salvatore Cantone

Come noto il Milan cerca un attaccante in vista della prossima stagione. In pole position c'è Oliver Giroud. Il centravanti, infatti, è in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, lascerà i blues al termine della stagione. Prima però c'è la finale di Champions League tra la squadra di Tuchel e il Manchester City di Guardiola.

Ma come stanno effettivamente le cose? Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, la settimana prossima ci sarà un summit tra il Milan e l'entourage di Giroud. Maldini e Massara hanno già manifestato il loro interesse per il francese, anche se al momento non è stata impostata una vera e propria trattativa. Come detto, l'attaccante è impegnato nella preparazione della finale di Champions e quindi non sarebbe giusto disturbarlo prima di una partita così importante.

Per questo motivo la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per capire effettivamente se Giroud potrà vestire o meno la maglia rossonera. Attenzione però alla concorrenza: sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sono altre tre squadre interessate all'ex Arsenal. Di chi siamo parlando? Di due club di Premier League e il New York City della MLS. Insomma, vedremo se Giroud deciderà di giocare in Serie A o nella MLS oppure restare in Premier League anche nelle prossime stagioni.

Il Milan, ricordiamo, vuole cautelarsi acquistando una punta affidabile a basso costo nel caso in cui ZlatanIbrahimovic dovesse avere nuovi problemi fisici. L'ultimo infortunio al ginocchio richiederà una terapia conservativa di sei settimane per ritornare al 100%, ma non è escluso si possa arrivare ad un'operazione nel caso in cui il problema non fosse risolto. Per questo motivo Giroud potrebbe essere la soluzione ideale, anche se il suo eventuale arrivo non escluderebbe l'acquisto di un altro centravanti più giovane. Donnarumma lascia il Milan: ecco i motivi dell'addio.