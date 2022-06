Milan, Calabria sarà il nuovo capitano: ecco la gerarchia

Il n uovo capitano del Milan sarà Davide Calabria , visto che l'addio di Alessio Romagnoli , in scadenza a fine mese, è sempre più probabile. L'attuale numero 13 rossonero, infatti, è ad un passo dalla Lazio. Romagnoli ha tenuto la fascia al braccio per quattro stagioni , alzando anche il trofeo dello Scudetto in quel di Reggio Emilia. Ora cambieranno le gerarchie.

La fascia di capitano del Milan, come detto, andrà a Davide Calabria. Il numero 2 rossonero ne è già stato custode in diverse occasioni nel corso della scorsa stagione. Calabria ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan. Il vice-capitano sarà Theo Hernandez: anche lui, nel corso degli ultimi mesi, ha già avuto l'onore di indossare la fascia. Niente da fare, invece, per Sandro Tonali. L'affetto dimostrato per la maglia del Milan e le prestazioni dell'ultima stagione non sono bastate. Ma per lui ci sarà tempo.