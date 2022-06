Calciomercato Milan – Pedullà: “Lazio e Romagnoli più vicini”

Alessio Romagnoli si avvicina sempre di più alla Lazio . Il difensore centrale del Milan lascerà i rossoneri a parametro zero in questa sessione di calciomercato . La destinazione biancoceleste appare sempre più probabile e l'accordo è ormai ad un passo. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, la trattativa è entrata nel vivo dopo i primi interessi che risalgono a 9 mesi fa. La Lazio ha deciso di affondare il colpo per Romagnoli a prescindere dal futuro di Francesco Acerbi . Già nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi dato che il club di Claudio Lotito è pronto a garantire a Romagnoli i 3 milioni a stagione che chiede. In precedenza la proposta della Lazio si era fermata a 2,5 milioni.

Con Romagnoli in partenza, il Milan ha bisogno di un sostituto. La doppia strada per i dirigenti rossoneri porterebbe ad investire per un centrale relativamente giovane oppure andare su un profilo low-cost. Il nome in cima alla lista, come noto ormai da tempo, è quello di Sven Botman. Per il centrale olandese c'è la fortissima concorrenza del Newcastle. Il 22enne, però, dà preferenza al Milan. Alternativa è Pablo Marí, ultimi sei mesi all'Udinese. Il centrale spagnolo, classe 1993, rappresenterebbe una soluzione a basso costo. Nessuna possibilità invece, a quanto ci risulta, per Bremer del Torino.