Milan, Calabria: “Non era sicuro che restassi, ma poi Mihajlovic…” | News

Ultime Notizie Milan News: il retroscena di Calabria

MILAN NEWS – Davide Calabria, terzino rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Il calciatore, che ha totalizzato cento presenze con la maglia del Milan, ha svelato un piccolo retroscena. Ecco cosa ha detto.

“Rimanere in prima squadra? Non era una cosa che mi aspettavo, non era sicuro restassi ai tempi di Mihajlovic. Ero partito in ritiro con loro, dopo aver fatto bene il mister mi parlò e mi disse che ero stato confermato perché era molto contento di quello che avevo fatto”. Calciomercato Milan: si allontana un obiettivo di mercato rossonero. VAI ALLA NOTIZIA>>>