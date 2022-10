Milan, Calabria fuori in lacrime: l’entità dell’infortunio / PM News

Le ultime news su Davide Calabria. Nel corso di Empoli-Milan, il capitano è uscito in lacrime per infortunio: ecco cosa abbiamo scoperto

Davide Calabria ha dovuto rinunciare alla convocazione in Nazionale per un infortunio muscolare che lo ha costretto a fare subito ritorno a Milanello. Il capitano rossonero ha sfruttato la sosta per recuperare e, nel corso di Empoli-Milan, Stefano Pioli ha deciso di schierarlo dal primo minuto pur non essendo al 100%. Sul finire del primo tempo il numero 2 si è toccato la coscia destra ed è uscito dal campo in barella e in lacrime.