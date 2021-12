Milan, Calabria in gruppo. Tutti negativi al primo giro di tamponi

Allenamento in gruppo per Davide Calabria. Tutti i giocatori del Milan negativi al primo giro di tamponi rapidi: le ultime

Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport' a Milanello, ha fornito due aggiornamenti importanti che riguardano il Milan. Due giri di tamponi per i calciatori, risultati tutti negativi a quello rapido. La squadra, dunque, si stanno allenando regolarmente. Si attende adesso l'esito dei tamponi dei tamponi molecolari, che dovrebbe arrivare in serata o nella giornata di domani. Una seduta che vede finalmente il ritorno in gruppo di Davide Calabria due mesi dopo l'infortunio al polpaccio rimediato in Nazionale.