Milan, Calabria ha lasciato il ritiro della Nazionale Italiana | News

Davide Calabria, difensore del Milan, ha lasciato il ritiro di Coverciano della Nazionale Italiana: non parteciperà all'allenamento di oggi

Come riferito da 'calciomercato.com', Davide Calabria , difensore del Milan , e Manuel Locatelli , centrocampista della Juventus , hanno lasciato il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano . I due, pertanto, non prenderanno parte all'allenamento odierno agli ordini di Roberto Mancini , l'ultimo di questi giorni di stage.

Calabria e Locatelli sono andati via per motivi personali: l'ipotesi più accreditata (ma non ci sono per ora conferme) sarebbe quella relativa ad una loro partecipazione ai funerali del papà di Patrick Cutrone, con il quale sono cresciuti insieme nelle giovanili del Diavolo. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>