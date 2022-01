Milan, Calabria è pronto: Pioli recupera un punto fermo del suo scacchiere

Davide Calabria è fuori da metà novembre per un problema al polpaccio. Il terzino destro del Milan sarà a disposizione contro la Roma

Il 7 novembre 2021 è il giorno del pareggio nel derby con il gol del grande ex Hakan Calhanoglu. Ma è anche l'ultima volta che Davide Calabria è sceso in campo con la maglia del Milan. Dopo la sentita stracittadina è arrivata la tanto temuta sosta delle Nazionali che ha riportato anzitempo il numero 2 rossonero a Milanello per un problema al polpaccio. È noto come gli infortuni in quella zona della gamba siano particolarmente fastidiosi e richiedano del tempo per essere smaltiti. Con il classe 1996 non ci sono state eccezioni.